В телефоне президента России Владимира Путина есть возможность вызова членов правительства, руководителей ведомств и других чиновников при помощи одной кнопки.

Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так, Песков раскрыл некоторые особенности функционала телефона, которым пользуется глава государства.

По его словам, Путину достаточно нажать одну кнопку, чтобы вызвать того или иного чиновника. Представитель Кремля пояснил, что "там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов".

При этом представитель президента подчеркнул, что ничего инновационного в этой функции телефона Путина нет.

"Это обычная практика президента. Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии", - объяснил Песков.

Напомним, что недавно Путин созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить процесс обмена пленными между Украиной и "ЛДНР".

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление, посвященное 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на реке Эльбе во время Второй мировой войны.