Украинские предприниматели потребовали от власти с 1 мая 2020 года, снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. Также бизнесмены хотят, чтобы в стране сняли налоги с бизнеса, которому было запрещено вести деятельность на период карантина.

Об этом заявил глава Всеукраинской организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич на своей странице в Facebook.



"Хватит врать и заниматься вымогательством, достаточно прикрываясь борьбой с вирусами, служить олигархам и наживаться на страданиях украинцев", - говорится в сообщении.



Предприниматели упрекнули власть (без указания конкретных имен, партий или ветви власти) в том, что она говорит о страшной пандемии, но подвергает опасности граждан, создавая толпы в больших сетях.

"Ты толкаешь людей в пропасть бедности и голод! Ты помогаешь олигархам и транснациональным компаниям получать сверхприбыли, в то время, как миллион ФЛП (физическое лицо-предприниматель - Ред.) потеряли возможность содержать себя и свои семьи", - пишет Доротич.

Предприниматели заявляют, что во время карантина нарушается право, гарантированное 42 статьей Конституции Украины и власть не обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.

"Мы, легальные предприниматели, члены Движения # SaveФОП требуем принять немедленные меры для реанимации экономики Украины, а именно:

Срочно, с 1 мая 2020 года, снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. На законодательном уровне снять налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина. Ввести мораторий на проверки бизнеса к проведению реформы контролирующих органов. Срочно отменить фискализацию микропредпринимательства и криминальный "кэш бэк", который введен нормами законов 128-их и 129-их, путем принятия законопроектов 2644, 2645. Введение льготного кредитования для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи".

По мнению предпринимателей, эти пять простых шагов спасут жизнь граждан Украины и экономику государства.

"В противном случае мы будем инициировать широкомасштабные, общеукраинские акции протеста со всеми другими преданными слоями общества (аграрии, фермеры, ветераны, социальные работники). Мы настроены отстоять свое право на жизнь, и право на работу любым способом", - резюмирует Доротич.

Ранее "Страна" писала, что 22 апреля, в Кривом Роге прошла необычная акция протеста. "Лига предпринимателей Кривого Рога" под лозунгом "Двойные стандарты: власть ты с кем?" провела автомобильный пробег против "оригинальной трактовки" правил карантина.

Также мы рассказывали, как салоны красоты и рестораны столицы работают "втемную" на карантине.