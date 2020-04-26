Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в тридцать четвертую годовщину Чернобыльской катастрофы опубликовал самые яркие фото Зоны отчуждения. Это - серия снимков нескольких авторов, которые были сделаны в разное время.

Об этом пресс-служба Заповедника сообщила в Facebook.

"Действительно, заповедная территория поднялась из пепла после аварии на ЧАЭС. Именно здесь природа показала свою энергию, выносливость, гибкость и жизнеспособность. Трагичность события понемногу уходит в прошлое. Зато набирает силу всепроникаемость возрождения, многогранность изменений и обнадеживающие перспективы", - говорится в сообщении.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Фотоальбом называется "Мозаика Чернобыльского Ренессанса", это - больше 90-та снимков разных времен, где засняты представители флоры и фауны, неповторимые пейзажи, уникальные артефакты. Все фото можно посмотреть по ссылке.

Ранее "Страна" писала, что слуга народа Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу праздником.

Также мы рассказывали, что Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону.