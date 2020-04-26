Опубликована карта, в каких регионах Украины больше всего больных Covid-19
По последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 8617 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
В воскресенье, 26 апреля, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) опубликовал карту распределения количества больных Covid-19 по регионам:
- Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)
- Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)
- Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)
- Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)
- м. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)
- Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)
- Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. - 111 случаев;
- Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)
- Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)
- Ровенская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)
- Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)
- Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)
- Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)
- Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).
В ЦОЗ отметили, что на амбулаторном лечении 5867 пациентов, из них 471 ребенок и 1391 медработник. Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине методом ПЦР-тестирования исследованы 89373 образца.
Инфографика: Центр общественного здоровья
Напомним, что недавно в Центре общественного здоровья напомнили о необходимости делать прививки и не отступать от графика даже несмотря на каранатин.
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