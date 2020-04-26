После сообщений американских масс медиа о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына после операции, появились спутниковые фото, которые косвенно свидетельствуют, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи. Там стоит его поезд.

Снимки спутников опубликовал американский сайт 38 North, специализирующийся на связанной с КНДР тематикой.

Уже после слухов о смерти северокорейское радио от имени руководителя страны поздравило с трудовыми успехами жителей небольшого города на севере Кореи. При этом по радио не сообщили, где сейчас Ким Чен Ын и как он себя чувствует.

Согласно спутниковым фото, его 250-метровый спецпоезд минимум с 21 апреля находится на остановке в городе Вонсан.

Информация о смерти Ким Чен Ына появилась после того, как он не показывался на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. Однако в КНДР ее отрицают.

"Страна" разбиралась, что стоит за слухами о смерти главы КНДР и кого прочат ему в преемники.