Пентагон не тестирует на коронавирус всех военнослужащих США, однако проверяет тех солдат, которые находятся на ключевых позициях.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, информирует Associated Press.

Сообщается, что на коронавирус в первую очередь проверяют военнослужащих, задействованных в обслуживании ядерного оружия и борьбе с террористами.

Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz, которому в скором времени предстоит выйти в море. Это решение было принято Минобороны США для того, чтобы не случилось повторения истории с возникновением вспышки Covid-19 на коряблях ВМС.

На данный момент Пентагон может проводить по 7 тыс. тестов в день. К июню этот показатель планируется увеличить до 60 тыс. В то же время и 60 тыс. тестов в день для армии - мало, считают в американском оборонном ведомстве. Там надеются, что в течение лета данная проблема будет решена, и можно будет проводить ежедневно достаточное количество проверок во всех родах войск.

Ранее мы писали, что на борту американского военного эсминца "Кидд" (USS Kidd) зафиксировали вспышку коронавируса.

Напомним, что Белый дом планирует уволить министра здравоохранения Алекса Азара. Это связано с эпидемией коронавируса в стране, которая стали мировым лидером по количеству зараженных и умерших.