До 26 апреля проходит Европейская неделя иммунизации, в которой с 2006 года участвует Украина.

В связи с этим в Центре общественного здоровья напомнили о необходимости делать прививки и не отступать от графика даже несмотря на каранатин.

В Facebook пресс-служба ЦОЗ рассказала, что нужно знать о вакцинации любому родителю.

По оценке ВОЗ, ежегодно благодаря прививкам в мире удается сохранить 2-3 миллиона детских жизней. Благодаря вакцинации человечество полностью победило натуральную оспу. Заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99%.

Ежегодно более 750 000 детей избегают инвалидности. Снизилась заболеваемость столбняком, дифтерией, коклюшем и краснухой.

Смертность от кори упала на 75%. Ежегодная смертность новорожденных от столбняка снизилась более чем в 13 раз.

Введенный из-за коронавируса карантин не отменяет рутинной вакцинации. Особенно важно вакцинировать от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно детей первого года жизни.

Для создания надлежащего иммунитета прививки необходимо начинать уже с рождения ребенка - еще до того, как он начнет активно контактировать с другими.

Профилактическую вакцинацию проводят в пунктах прививок (постоянных или временных). Как правило, такие пункты работают при учреждениях здравоохранения всех форм собственности, имеющих лицензию. В отдельных случаях вакцинировать могут во временных пунктах прививок при учебных заведениях, предприятиях, организациях и тому подобное.

Чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться к врачу. Он осмотрит и объяснит, возможна ли реакция на прививку, когда нужно делать следующую прививку.

Перед вакцинацией необходимо заполнить форму "Информированное согласие и оценка состояния здоровья человека или ребенка одним из родителей, законным представителем ребенка на проведение прививки или туберкулинодиагностики", утвержденной Министерством здравоохранения Украины.

В пунктах прививок работают только специалисты, прошедшие ежегодную подготовку и обладающие навыками оказания неотложной помощи.

Противопоказания к вакцинации для каждого определяются индивидуально. Решение принимает врач, исходя из перечня медицинских противопоказаний.

Ранее страна приводила предупреждение ВОЗ о том, что коронавирусная инфекция может привести к сбоям в работе служб вакцинации, из-за чего человечество столкнется со вспышками кори и полиомиелита.

Мы также сообщали, когда можно ожидать официальную вакцину от коронавируса.