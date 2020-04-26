В Запорожской области, где недавно зафиксировали вспышку коронавируса, в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с электроопорой погибли три человека: выпивший водитель и двое пассажиров.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, рассказали в пресс-службе полиции.

Инцидент случился в селе Знаменка Каменко-Днепровского района Запорожской области. По словам правоохранителей, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением на закруглении проезжей части и, выехав на обочину, протаранил электроопору.

Сообщается, что столкновение было настолько сильным, что машина перевернулась возле жилых домов. В результате водитель автомобиля 1973 г.р. и его два пассажира 1959 и 1988 г.р. погибли на месте ДТП. По предварительным данным следствия, погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Нацполиция Украина

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что сегодня под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль "ВАЗ" не уступил дорогу Audi, из-за чего легковушки столкнулись и погибли двое людей.

Ранее мы писали, что в поселке Павлиш Онуфрийского района Кировоградской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.