В Знаменке Запорожской области три человека погибли в ДТП. Фото: Нацполиция

В Запорожской области, где недавно зафиксировали вспышку коронавируса, в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с электроопорой погибли три человека: выпивший водитель и двое пассажиров.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, рассказали в пресс-службе полиции.

Инцидент случился в селе Знаменка Каменко-Днепровского района Запорожской области. По словам правоохранителей, водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением на закруглении проезжей части и, выехав на обочину, протаранил электроопору.

Сообщается, что столкновение было настолько сильным, что машина перевернулась возле жилых домов. В результате водитель автомобиля 1973 г.р. и его два пассажира 1959 и 1988 г.р. погибли на месте ДТП. По предварительным данным следствия, погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Нацполиция Украина

Фото: Нацполиция Украина

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Скриншот: Полиция Запорожской области в Фейсбук

Напомним, что сегодня под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль "ВАЗ" не уступил дорогу Audi, из-за чего легковушки столкнулись и погибли двое людей.

Ранее мы писали, что в поселке Павлиш Онуфрийского района Кировоградской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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