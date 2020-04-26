Синоптик показала карту, когда циклон Walli покинет Украину и его заменит антициклон Odilo
Циклон Валли, который определял погоду в последние дни, уходит за пределы Украины. На смену ему движется антициклон Одило.
Синоптик Наталья Диденко в Facebook рассказала, чем эта смена караула обернется для разных регионов Украины.
Влияние Валли еще будет чувствоваться в понедельник на востоке страны - в виде дождей. Несколько капель может упасть в Киевской, Одесской области и в районе Карпат.
На востоке также будет дуть сильный и порывистый северо-западный ветер.
Антициклон же обусловит преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины.
В ночь с воскресенья на понедельник синоптик пообещала заморозки. Они возможны везде, кроме юга и востока. Днем в понедельник ожидается +11...+16 градусов, на Закарпатье +14...+19 градусов.
В Киеве в первый рабочий день недели будет облачно, но без осадков. Ночью вероятен холод до +2...+5 градусов (а в области даже заморозки), днем будет +12...+14 градусов.
Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться и в среду-четверг уже достигнет +20 градусов.
Ранее мы рассказывали, какой погода будет сегодня, в воскресенье.
Мы также давали прогноз на понедельник от "Укргидрометцентра".