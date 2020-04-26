Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко назвал День памяти о трагедии на ЧАЭС праздником, и призвал не забыть поздравить ликвидаторов последствий крупнейшей техногенной катастрофы.

Политик оговорился в прямом эфире на украинском телевидении.

"Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большое и важное ... это трагедия - Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем вам, о том, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям , которые много лет защищали нас от этой катастрофы ", - заявил Тищенко.

В студии напомнили народному избраннику, что Чернобыльская катастрофа все же не праздник. "Только не праздник, Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах". После этого Тищенко извинился.

Данный конфуз прокомментировал и телеграм-канал "Политика страны":

"Во время эпидемии коронавируса эта трагедия воспринимается особенно остро. Многие проводят параллели между событиями 1986 года и сегодняшнего дня. Тогда угроза жизни, конечно, была намного более масштабной. Зачем сейчас намного более масштабные карантинные меры и ограничительные мероприятия. Они распространяются на всю страну.

Но для некоторых видных депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко катастрофа в Чернобыле это не трагедия, а праздник. Может Тищенко слишком долго пробыл в самоизоляции?" - говорится в сообщении.

26 апреля исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария. Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.

Напомним, несколько дней назад Тищенко попал в скандал в украинском Instagram . Волонтер и блогер Лилия Багирова (@liliya_bagirova), у которой в фотоблоге более 135 000 подписчиков, обвинила экс-ресторатора в угрозах и давлении на нее.

Она записала видообращение и сообщила, что Николай обещал ей помочь справиться с последствием пожаров в Житомирской области, а на деле все это оказалось пиаром и тотальным бездействием. Подробнее читайте здесь.