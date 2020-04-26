В понедельник, 27 апреля погода в Украине будет сухой, лишь на востоке страны ожидается дождь и сильный порывистый ветер.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Так, в западных регионах Украины будет солнечно с переменной облачностью. Температура днем там будет колебаться от +13 до +18 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +3 до +5.

В Черниговской области тоже будет сухо, днем от +13 до +15, ночью от +3 до +5 градусов. Похожая ситуация будет наблюдаться и в центральных областях.

На юге Украины осадков не ожидается, будет слегка облачно. В дневное время суток воздух прогреется до +14 +18. А вот ночью похолодает до +4 +7 градусов.

Небольшие дожди прольются над Харьковской, Луганской и Донецкой областями. Воздух там прогреется от 11 до 15 градусов тепла. А в ночное время суток столбик термометра покажет от 4 до 7 тепла.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы до 15-20 м/с.

В Киеве будет также тепло и солнечно, днем от +13 до +15 градусов, ночью от 3 до 5 градусов тепла.

Напомним, что на сегодня синоптики предвещали дождливую и ветреную погоду.

Ранее мы писали, что на Украину надвигается шторм. Спасатели сообщили о первом уровне опасности в эти выходные.