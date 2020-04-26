"Мы здесь будем жить". Лукашенко призвал восстанавливать Чернобыльскую зону
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС территории нужно продолжать реабилитировать, поскольку на них еще пригодны для проживания.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах, что мы бедные, люди это спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить. И, самое главное, - мы здесь будем жить", - сказал он.
При этом Лукашенко утверждает, что у местного населения есть понимание того, что нужно делать с пострадавшими территориями.
"Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли. Если сказать честно, то у меня не сложилось впечатления - хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся", подчеркнул он.
Напомним, сегодня исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария. Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.
Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен возле Чернобыльской АЭС.