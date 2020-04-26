Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС территории нужно продолжать реабилитировать, поскольку на них еще пригодны для проживания.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"В былые времена, приезжая сюда, когда я начинал говорить о чернобыльцах, что мы бедные, люди это спокойно воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают и я тоже, что на этой земле можно жить, нужно жить. И, самое главное, - мы здесь будем жить", - сказал он.

При этом Лукашенко утверждает, что у местного населения есть понимание того, что нужно делать с пострадавшими территориями.

"Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли. Если сказать честно, то у меня не сложилось впечатления - хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы возрождаемся", подчеркнул он.

Напомним, сегодня исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария. Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.

Также "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен возле Чернобыльской АЭС.