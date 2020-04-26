Под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль "ВАЗ" не уступил дорогу Audi, из-за чего легковушки столкнулись и погибли двое людей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла 26 апреля в 12:15 на 512-м километра автодороги Киев-Харьков-Должанский. 75-летний водитель легковушки "ВАЗ", выезжая на трассу, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Произошло столкновение транспортных средств. В ДТП погибли 75-летний водитель и 73-летняя пассажирка "ВАЗа". 51-летняя женщина - пассажирка иномарки с травмами доставлена ​​в харьковскую больницу.

Информация об аварии внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции. Следствие решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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