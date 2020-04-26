В Харьковской области чиновники провели экстренное заседание после того, как в местном психологической больнице обнаружили вспышку коронавируса. Было принято решение установить КПП в селе Стрелечья, где находится учреждение.

Об этом сообщил глава райгосдаминистрации Артур Товмасян у себя в Facebook.

"Экстренно собрали внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В 21:30 в селе Стрелечье установили контрольно-пропускной пункт. Население села Стрелечье будет проинформировано о порядке пропуска через КПП", - говорится в сообщении.

По словам Товмасяна, установление КПП якобы должно помочь спасти жизни людей.

Напомним, всего в психбольнице под Харьковом было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом. Инцидентом занялась полиция.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Еще вчера этот показатель находился на уровне 8 125 случаев заболевания. Таким образом количество новых случаев составило 492 за сутки.