Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Костин инициировал изменение порядка составления протокола об административном правонарушении. Он предложил разрешить оформлять такие протоколы без присутствия правонарушителя.

Соответствующий проект закона под №3327 зарегистрирован в Верховной Раде 13 апреля.

Согласно действующим правилам, админпротокол составляют в течение 24 часов с момента обнаружения лица, которое совершило правонарушение, и только в его присутствии. В новой редакции законодательных актов о порядке составления админпротоколов документ можно оформить и три месяца спустя (максимум), причем без присутствия правонарушителя.

Также автор изменений предложил ввести норму, что если лицо не присутствовало во время составления протокола, то второй экземпляр документа должен быть направлен по адресу его проживания или службы. При этом неясно, каким образом будет подтверждаться доставка и вручение такого протокола.

Правоведы уже прокомментировали инициативу и отметили, что после нововведения граждане не смогут давать объяснения или замечания к протоколу, а также вовремя собирать доказательства, например, показания свидетелей.

Как писала "Страна", к 23 апреля за нарушения карантинных мер с киевлян по дминпротоколам и судам взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Мы также рассказывали, что из-за неправильно составленных "карантинных" протоколов суды не назначают штрафы нарушителям.