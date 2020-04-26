Коронавирусом в России за прошедшие сутки, 25 апреля, заразились 6361 человек, что является рекордом по количеству заболевших за день.

Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

Так, 3175 случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Москве. На втором месте по количеству зараженных оказался Санкт-Петербург – 489 случаев заболевания.Общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 80 949 человек. Выздоровели 6 767 россиян, а умерли 747 людей.

Днем ранее мы писали, что в России коронавирус Covid-19 обнаружили у 5966 человек, что является абсолютным антирекордом. Умерли от болезни 681 россиян.

Также мы сообщали, что днем ранее у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли в России выявили коронависную инфекцию.