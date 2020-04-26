На въезде в Херсон около 300 фермеров вышли на акцию протеста. Они возмущены закрытием рынков на карантин, что лишило их заработков.

Стрим акции протеста выложен на сервисе YouTube.

Аграрии собрались на Антоновском мосту, что на въезде в Херсон. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, тем самым препятствуя движению транспорта.

Один из фермеров привез в фургоне и выбросил на проезжую часть огурцы, показав, что из-за закрытия рынков его продукция пропадает.

Фермеров возмущает, что в область ввозят свои товары крупные сети типа днепропетровского "АТБ", а местные производители не могут сбыть свои овощи и фрукты.

В области остался работать только один продовольственный рынок - крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданна". По словам митингующих, его не достаточно.

На место проведения акции прибыли около 70 сотрудников полиции. Правоохранители разъясняли собравшимся, что необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Однако люди на их замечания не реагируют, а некоторые находятся без средств индивидуальной защиты.

Губернатор Юрий Гусев уже отреагировал на происходящее. Он пообещал, что после возвращения из Киева, где находится по важному делу, разберется с ситуацией. Фермеры хотят, чтобы он организовал закупку у них и вывоз продукции по нормальным ценам.

По сообщениям украинских СМИ, фермеры Днепропетровской и Запорожской областей тоже недовольны. Тем, кто вырастил овощи в теплицах, придется выбрасывать их тоннами. Перекупщики не покупают у них овощи, так как сами не знают, смогут ли потом куда-то их сбыть. Из-за этого фермеры вывозят овощи в придорожные посадки и поля, чтобы они там сгнивали.

Видео: YouTube/ Стремоусов Кирилл

Ранее "Страна" писала, что 22 апреля в Одессе закрылся последний работавший рынок города - легендарный "Привоз".

Мы также сообщали, что во всем мире начались митинги за ослабление карантина. В Бразилии в таком принял участие даже президент.