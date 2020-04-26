В Беларуси за прошедшие сутки, 25 апреля, коронавирусом заразились 873 человека, что является абсолютным антирекордом заболеваний за день. Кроме того, общее число зараженных превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщает официальный канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Telegram.

"В Беларуси на 26 апреля выздоровели и выписаны 1 тыс. 695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего за время появления инфекции на территории стран проведено 147 тыс.525 тестов. Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7.1 процент от протестированных", - говорится в сообщении.

Также Минздрав Беларуси уточнил, что от коронавирусной инфекции за весь период эпидемии умерло 72 человека.

Отметим, что в Украине состоянием на сегодняшнее утро выявили 8617 заболевших инфекцией. Таким образом количество заболевших в Беларуси на две тысячи больше, чем в нашей стране.

Напомним, два дня назад Беларусь установила аналогичный антирекорд: тогда за сутки заболели 773 человека. А общее число зараженных составляло 8 773 человек.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирус ударом по башке от Господа за то, что люди безобразно относятся к лесам и к природе вообще, а также раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе с коронавирусом.