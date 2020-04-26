В Киевском метрополитене опровергли информацию о том, что предприятие называло вероятную дату возобновления работы подземки.

Об этом сказано на официальном сайте метро.

Ранее со ссылкой на Телеграм-канал метрополитена сообщалось, что транспорт заработает не раньше 31 мая. Однако на предприятии заявили, что эта новость не соответствует действительности, а у метрополитена нет Телеграм-канала. Доверять можно только сайту metro.kyiv.ua и страницам в соцсетях Фейсбук и Твиттер (Kyivmetroalerts и kyivmetroalert).

"Согласно постановлению Кабмина пока карантинные меры, в том числе в метро, ​​продлены до 11 мая", - сообщили в организации.

Напомним, Кабмин в пятницу опубликовал план с пятью этапами выхода из карантина.

Согласно этому плану, метро откроют на третьем этапе, однако только в режиме спецперевозок.