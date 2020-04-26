В психиатрической больнице в Харьковской области зафиксировали вспышку коронавируса Covid-19. На данный момент известно про 11 зараженных.

Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

"Источник происхождения болезни у некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больнице № 1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов)", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки, по словам Кучера, было зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждены 22 случая заболевания Covid-19 - по предварительной информации, у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Еще вчера этот показатель находился на уровне 8 125 случаев заболевания. Таким образом количество новых случаев составило 492 за сутки. Из них три десятка - в Киеве.

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