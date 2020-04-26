Из-за угрозы распространения коронавируса границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года.

Об этом заявил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини в интервью изданию La Repubblica.

По словам главы министерства, принимать решение об открытии границ правительство будет в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в Италии, а также от действий других государств.

В то же время Франческини допустил, что в мае будут открывать музеи и основные достопримечательности Италии, которые прекратили принимать посетителей в марте. Возможно, для посещений откроют Колизей и Помпеи.

Напомним, недавно о подобном решении заявили и власти Испании.

Между тем в Италии уже наблюдается значительное снижение распространения коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что Сицилия пообещала оплатить туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии.