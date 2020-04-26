Минувшей ночью в Италии скончался журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза. Ему было 79 лет.

Как сообщает ТАСС, смерть подтвердила его супруга Фьямметта Кукурния.

"Да, Джульетто не стало", - сказала женщина.

По свидетельствам друзей, которые накануне обменивались с журналистом поздравлениями по случаю 75-летия освобождения от фашизма и нацизма, которое отмечается в Италии 25 апреля, он неважно себя чувствовал из-за низкого давления.

Жена Джульетто сказала, что у него случился инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь.

С конца 1960-х Кьеза был студенческим активистом. С 1970 по 1979 год руководил Генуэзским объединением Итальянской коммунистической партии. Затем работал московским корреспондентом газет "Унита" (1980-1990) и "Ла Стампа" (1990-2000).

Он является автором многочисленных книг о Советском Союзе и России.

В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент. Он занимался вопросами, связанными с отношениями ЕС и странами постсоветского пространства.

До конца жизни Кьеза вел собственный блог и активную общественную деятельность, создав сеть "Пандора-ТВ".

Поддерживал аннексию Крыма и другие действия России. Критиковал страны Запада за политику в отношении Москвы.

В 2016 был с визитом в Крыму. После этого заявлял, что ему не страшны возможные украинские санкции.

Последняя публикация на его странице в Facebook сделана 25 апреля. Это запись "Пандора-ТВ" видеоконференции, в которой участвовал сам Кьеза, под названием "Освободимся от вируса войны".

Неделю назад "Страна" сообщала о смерти в России писателя и журналиста Александра Кабакова.

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