МАУ подготовила к перевозкам грузов шесть пассажирских самолетов. Среди них два дальнемагистральных лайнера Boeing 767-300ER и четыре среднемагистральных Boeing 737-900ER.

Об этом сообщает сайт avianews.com со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

С момента начала эпидемии коронавируса в Украине компания активно занялась грузоперевозками. С 13 по 24 апреля ее воздушные суда выполнили 11 грузовых рейсов. Самолеты летали из Китая в Украину, а также в третьи страны: Италию, Израиль, Польшу, Францию и Германию. Например, 20 апреля самолет МАУ доставил гуманитарный груз из Шанхая в Болонью. А 23 апреля Boeing 767 авиакомпании специальным почтовым рейсом доставил из Киева в Нью-Йорк более 30 тысяч посылок, отправленных в США украинскими предпринимателями.

До 6 мая МАУ планирует осуществить еще 10 рейсов только с грузами.

"При необходимости и в зависимости от потребностей рынка готовы использовать еще дополнительно десять Вoeing 737-800", - заметили в компании.

Во время рейсов без пассажиров груз размещают не только в багажном отсеке, но и в пассажирском салоне. Это позволяет за раз перевозить до 160 кубических метров грузов в Boeing 767 и до 70 кубических метров в Boeing 737.

Переориентация на грузовые перевозки сейчас стал трендом во всех крупных авиакомпаниях мира, которые из-за карантина потеряли львиную часть пассажиров. Так, 19 марта Lufthansa объявила об отмене почти всех пассажирских рейсов.

Из-за схлопывания рынка пассажирских перевозок эксперты заявили, что коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний мира.