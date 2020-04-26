Сегодня, 26 апреля, исполняется 34 года со дня трагедии на Чернобыльской АЭС, в связи с чем, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен возле Чернобыльской АЭС. Кроме того, планируется встреча с ликвидаторами и осмотр места пожара. Вместе с ним был премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Президент встретится с работниками ГСЧС Украины, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара в зоне отчуждения, и вручит государственные награды", - говорится в сообщении.

Саму трагедию Зеленский назвал бедой планетарного масштаба, которая стала не просто горьким уроком, а и предостережением для будущего.

Шмыгаль и Зеленский возложили цветы к памятнику на ЧАЭС. Фото: t.me/PM_Shmigal

"Чернобыльская катастрофа – это, без преувеличения, бедствие планетарного масштаба. Оно стало не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - сказал он.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Чернобыле как укрощали взбунтовавшийся мирный атом.

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