Бывший народный депутат Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора готовит подозрение в госизмене командующему ВМС Украины адмиралу Игорю Воронченко, экс-секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову и бывшему президенту Петру Порошенко. Обвинение в госизмене связано с командой на проход украинских судов через Керченский пролив (дело об этом против Порошенко ГБР расследует еще с мая прошлого года).

О предъявлении подозрения Ляшко рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в предоставлении команды на проход наших военных через Керченский пролив", - написал в комментарии к видео экс-нардеп.

По его информации, уже проведена экспертиза, которая установила, что из-за действий перечисленных лиц государство понесло убытков на 110 млн грн.

Видео: Facebook/ O.Liashko

Информацию Ляшко подтвердила депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, которая написала полный тревоги пост в Facebook.

"Госизмену хотят пришить адмиралу Воронченкову, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах. Кому это выгодно? Очевидно, Москве. А еще власти, которая боится тех, кто смог тогда, в тяжелые времена. Потому что эти не могут в принципе", - написала Сюмар.

Между тем, в комментарии "Украинской правде" и.о. директора Госбюро расследований Александр Соколов сказал, что информация о подозрении не соответствует действительности.

По его словам, ГБР еще две недели назад знали, что пойдут такие фейки и "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".

Он добавил, что уголовное производство о госизмене есть. Оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. Причем, по словам Соколова, "подобные процессуальные решения (предъявление подозрения Порошенко - Ред.) не планируется принимать".

А в пресс-службе Офиса генпрокурора новость о выдвижении подозрения назвали "явным фейком". Там тоже признали, что ГБР расследует дело о госизмене, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

Как писала "Страна", на Порошенко заведено несколько дел о госизмене. Например, в декабре Андрей Портнов подал заявление на экс-президента о том, что тот совершил госизмену, подписав Минские соглашения.

А летом ГБР открыло дело против Порошенко о перекачке оборонных денег в офшоры.