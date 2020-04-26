В китайском Ухане из больниц выписали всех пациентов, которые попали туда после заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил представитель Национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фэн, передает "Синьхуа".

По его словам, число госпитализированных с коронавирусом в городе сократилось до нуля.

"…такой результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен для помощи Уханю в борьбе с вирусом со всей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Ми Фэн сообщил о том, что в городе излечении последнего тяжелобольного с Covid-19.

Ранее мы писали, что адвокат из Уханя Лян Сугуан подал иск против правительственных учреждений США, обвиняя их в преднамеренном распространении дезинформации по поводу происхождения коронавируса.