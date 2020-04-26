Кабмин уже ищет сменщика Верланова на оклад в 1000 евро. На подачу документов отведен всего один день
На портале государственных вакансий открылись новые позиции: начальника Государственной налоговой службы Украины, его заместителя. Открытие вакансий очевидно связано с увольнением в пятницу главного налоговика Сергея Верланова и его заместителя.
Согласно информации на портале вакансий, кандидат на пост руководителя налоговой службы должен иметь:
- высшее образование (не ниже магистра);
- общий стаж работы не менее семи лет;
- опыт работы на должностях государственной службы категорий "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственной налоговой политики.
Также обязательны свободное владение государственным языком и любым иностранным языком, который является одним из рабочих языков Совета Европы (английский, французский).
На сайте указана оклад, который причитается главному налоговику - 29 400 грн (эквивалент 1000 евро по нынешнему курсу - Ред.).
Его заму положена зарплата чуть меньше - 26 500 грн.
Но самое интересное, что прием документов заканчивается уже завтра - в понедельник, 27 апреля (при том, что вакансия освободилась лишь в пятницу вечером). А сам конкурс состоится уже во вторник, 28-го.
Очевидно, что за столь короткие сроки кандидат может успеть подготовить и подать документы только в одном случае - если он заранее знал о проведении конкурса. А это признак того, что конкурс является фикцией и делается под конкретного человека.
Срок подачи документов завершается завтра,конкурс состоится послезавтра
Отметим, что на сайте появилась вакансия и на пост главы Государственной аудиторской службы Украины. К нему выдвигаются такие же требования, как и к главному налоговику. С той лишь разницей, что желателен опыт работы на руководящих должностях в сфере государственного финансового контроля не менее трех лет.
Зарплату ему обещают такую же, как у руководителя налоговой службы.
Прием документов также заканчивается в понедельник, 27 апреля. Конкурс состоится уже во вторник, 28-го.
Ранее "Страна" сообщала, что по закону уволенные Верланов и главный таможенник Максим Нефедов могут получать зарплату еще полгода.
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