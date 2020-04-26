За прошедшие сутки, 25 апреля, количество зараженных коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось на одного человека. Общее число больных составляет 58 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По состоянию на 07.00 26 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 38 больных на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) — 368 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 35 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки заболел один человек. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Днем ранее мы писали, что в Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в ВСУ 37 случаев Covid-19, выздоровели 18 человек и 2 летальных случая.

Как сообщала "Страна", по состоянию на 24 апреля в стране 51 военнослужащий Вооруженных сил Украины был инфицирован коронавирусом, за сутки Covid-19 был выявлен у пятерых человек.