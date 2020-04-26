Способное достроить "Северный поток-2" судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое 20 апреля неожиданно сменило курс и направилось в сторону Египта, вновь кардинально поменяло планы. Теперь оно возвращается в дальневосточный порт Находка, откуда вышло зимой.

О том, что корабль направляется именно в Находку, свидетельствуют данные на портале Myshiptracking от 26 апреля.

Интересно, что после Египта "Академик Черский" в качестве финального пункта назначения указывал шотландский порт Абердин. А сегодня судно изменило пункт прибытия, указав Находку. Туда он должен прибыть 1 июля.

Отметим, что сейчас корабль проходит Ла-Манш. То есть после объявления о смены курса на Египет неделю назад (тогда судно находилось около Канарских островов) оно продолжило движение к месту строительства газопровода в Балтийском море, а не вернулось в Средиземное море.

Не исключено, что постоянные изменения маршрута - это "запутывание следов" с некоей пока непонятной целью.

Как писала "Страна", покинув дальневосточный порт Находка в феврале, судно последовало в Сингапур. После этого "Академик Черский" обогнул Африку и шел в Балтийское море на достройку газопровода. Но потом вдруг направилось в Египет.

Между тем власти РФ уверены в том, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено в любом случае.