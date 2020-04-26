Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков заявил, что использование смартфона во время эпидемии корнавируса опасно для его владельца.

Слова ученого приводит "Лента.ру".

Так, телефон достаточно часто находится в руках человека, собирая при этом на себе бактериальную и потенциальную инфекционную среду. Более того, он постоянно прикладывается к лицу во время разговора.

При этом бесконтрольное использование гаджета может вызвать психологическую зависимость, которая усугубится во время самоизоляции.

"Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники", - сказал Садыков.

Напомним, проходить обсервацию в специально отведенных местах обяжут только тех граждан Украины, которые вернулись из-за границы и не имеют смартфонов. Самоизоляцию остальных власти будут контролировать с помощью мобильного приложения "Дія".

Также мы сообщали, что киевлян на самоизоляции будут контролировать через Telegram.