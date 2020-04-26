В Харькове несмотря на эпидемию коронавируса и строгие карантинные ограничения люди вовсю играют свадьбы. В интернете появились фото и видео разгуливающих по городу женихов и невест.

Кадры опубликовало в своих соцсетях сообщество "Брутальный Харьков".

Например, на одном видео (судя по всему, снятом в балке Саржин яр, где любят проводить время харьковчане), новобрачные куда-то спешат. Скорее всего, на фотосъемку.

Модераторы сообщества поинтересовались у подписчиков: свадьба в пандемию - это смелость или безрассудство? Также они напомнили, что в мире именно на свадьбах не раз фиксировали массовые заражения коронавирусом. Например, на Бали заразилось 7 человек, на австралийской свадьбе 31 гость ушел с коронавирусом...

"Неужели невтерпеж срочно жениться? Пару месяцев не подождёт? Что бл@ть движет этими молодожёнами? Жадность? Негибкость? Тупость? Или может быть мудрость и осознанность?" - спросили модераторы.

Видео: Facebook/ kharkivbrutal

Некоторые комментаторы осудили поступок новобрачных и написали, что он рискованный для здоровья, а может, и чей-то жизни.

Однако большинство поддержало жениха и невесту.

"И что? Теперь свадьбу надо похерить из-за вируса? Люди подали заявление явно не за день. Заказали кафе, купили наряды. Потратили на все это деньги", - написала svetlana_lopashko.

А natusik_kirichok отметила, что молодожены ходят не с толпой людей, которых в любом супермаркете явно больше, чем на видео. К тому же они находятся на открытом воздухе.

Также большинство подписчиков поддержали и брачующихся с фотографии у центрального Дворца бракосочетания Харькова на улице Сумской.

Как писала "Страна", с начала карантина у желающих пожениться ЗАГСы не принимают заявления.

Мы также сообщали, что на карантине граждане Украины стали меньше разводиться.