Правительство Израиля приняло решение об ослаблении карантина, который был введен из-за коронавируса. Людям разрешили посещать магазины и парикмахерские.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дежурный по Израилю".

"❗️Правительство приняло послабления к режиму особого положения в стране. Вот их полный список. Они вступили в силу в полночь с субботы на воскресенье и будут действовать до 03.05 с исключениями на день Памяти и день Независимости", - говорится в сообщении.

Так, разрешается продажа еды в ресторанах на вынос, работа салонов красоты и парикмахерских, косметических кабинетов и магазинов. Однако торговые центры продолжают быть закрытыми.

Также разрешается работа специалистов по уходу за пожилыми людьми и людьми с ограничениями.

Однако, работа данных сфер разрешается при условии, что посетителей обеспечат дезинфекторами, а бизнесмены будут придерживаться всех правил безопасности.

Напомним, 20 апреля почти две тысячи жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста "За спасение демократии", правда при этом соблюдая дистанцию в 1,5 - 2 метра. Участники акции протестуовали против коалиции главы переходного правительства Беньямина Нетаньяху и спикера Кнессета Бени Ганца.

Как сообщалось, Израиль полностью закрыл границы на въезд в страну в связи с эпидемией коронавируса.