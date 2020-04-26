Администрация США планирует уволить министра здравоохранения Алекса Азара. Это связано с эпидемией коронавируса в стране, которая стали мировым лидером по количеству зараженных и умерших.

О возможном увольнении сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По данным источников The Wall Street Journal и Politico в Белом доме, Азар в начале вспышки инфекции в Соединенных Штатах допустил несколько просчетов. В частности, он убеждал президента Дональда Трампа в том, что Covid-19 не представляет особой опасности для США.

В качестве возможного преемника Азара называют координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебору Беркс, администратора центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрика Харгана.

Между тем представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о снятии министра назвал ее "спекуляциями и домыслами".

А начале апреля "Страна" писала об увольнении Трампом разведчика, из-за которого начались Украинагейт и процедура импичмента президента.

Мы также рассказывали. что эпидемия коронавируса уже начала больно бить по американской экономике: в США закрылось больше дюжины мясных комбинатов.