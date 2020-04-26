Молодой одессит Максим Головкин болеет коронавирусом Covid-19 уже семь недель, а врачи уже не знают, что с ним делать. Болезнь трижды подтверждалась у него лабораторно спустя столько времени самоизоляции.

Об этом он написал у себя в Instagram.

Так, одессит 1995 года рождения заразился в США. По возвращению в Украину 13 марта, обратился в инфекционную больницу после обнаружения характерных симптомов.

Сперва экспресс-тест показал, что у него нет болезни, однако несколько дней спустя болезнь подтвердилась лабораторно. Мужчину отправили на самоизоляцию.

Сейчас он является самым "долго болеющим" коронавирусом человеком в Украине. По его словам, 28 апреля ему должны сделать следующий ПЦР-тест. Предыдущий, который был сделан 18 апреля, вновь показал положительный результат.

"Очень надеялся, что смогу поделиться хорошими новостями, но, увы мой последний ПЦР-тест вновь показал положительный результат. Я общался с медиками, но они не понимают, что дальше делать", - говорится в сообщении.

Зараженный коронавирусом Максим Головкин. Фото: instagram.com/ma777kc

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Еще вчера этот показатель находился на уровне 8 125 случаев заболевания. Таким образом количество новых случаев составило 492 за сутки. Из них три десятка - в Киеве.