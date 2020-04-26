Во Львовском горсовете сократят 181 сотрудника. Это связано с экономическим кризисом, вызванным во Львове коронавирусным карантином.

О сокращении сказал мэр Львова Андрей Садовый в видеообращении к жителям города, опубликованном на сайте горсовета.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря. Уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли непростое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета и мы уменьшаем ее на 181 человека", - сказал градоначальник.

Однако в то же время власти города во время кризиса продолжат инвестировать средства в инфраструктуру. Садовый отметил, что не будут отменены запланированные ремонты дорог, "потому что это дает возможность привлечь людей, и те же налоги затем будут поступать в наш местный бюджет".

Кроме того, во Львове вводится программа поддержки местного бизнеса "Сделано во Львове". В ее рамках на продукты и товары местного производства будет прикрепляться соответствующий указатель. Тем самым горожан начнут стимулировать покупать продукцию львовскиъх производителей.

Это также даст дополнительные поступления в местный бюджет и новые рабочие места, заверил Садовый.

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