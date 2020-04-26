В Киеве за сутки зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них десять человек – медики.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя на странице в Facebook.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. В целом в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

В Киеве коронавирус обнаружили у 29 украинцев. Фото: facebook.com/merkieva

Уточняется, что коронавирусом заразились 15 женщин в возрасте от 27 до 70-и лет. А также две девочки в возрасте четырех и 12 лет. Также заразились девять мужчин в возрасте от 25 до 70-и лет и трое мальчиков: четырех, 10 и 17 лет.

Госпитализировать пришлось семерых пациентов. Остальные были отправлены на самоизоляцию домой. За ними присматривают медики.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Еще вчера этот показатель находился на уровне 8 125 случаев заболевания. Таким образом количество новых случаев составило 492 за сутки.

Также "Страна" писала, по состоянию на ночь воскресенья, 26 апреля, от коронавируса в мире умерло уже более 200 тысяч человек. Общее количество пациентов с Covid-19 стремительно приближается к трем миллионам.