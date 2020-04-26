В ночь с субботы на воскресенье неизвестные взорвали банкомат в Харькове. Взрыв прогремел на Салтовке, на первом этаже многоэтажного дома по улице Валентиновская, 35/81.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 03:17. На место выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Они выяснили, что в середине банкомата взорвалось самодельное устройство.

При взрыве никто не пострадал. А сумма ущерба устанавливается.

Информация о случившемся зарегистрирована в Московском отделе полиции Харькова. Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства события и причастные к подрыву банкомата устанавливаются.

В Харькове подрывы банкоматов происходят с завидной частотой. Так, 10 апреля в Харькове банкомат разнесли велосипедисты и унесли два миллиона. (Впоследствии выяснилось, что преступление организовали бывшие патрульные.)

Взрыв банкомата прогремел и 15 марта, преступники унесли из автомата по выдаче денег всю наличность.

Ранее "Страна" сообщала о подрыве в Броварах отделения банка "ТАС".