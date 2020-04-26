Во Львовской области сгорел автомобиль, который принадлежал Министерству обороны Украины. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", - говорится в сообщении.

Под Львовом сгорел грузовик с людьми. Фото: lv.dsns.gov.ua

Уточняется, что пострадавшего мужчину 1967 года рождения, который получил 60% ожогов тела, доставили в больницу. Тело еще одного мужчины пришлось доставать из авто после тушения пожара.

Причинами возгорания сейчас занимаются правоохранители.

Под Львовом сгорел грузовик с людьми. Фото: lv.dsns.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что 22 апреля на территории военного полигона в Яворовском районе Львовской области в среду было обнаружено тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

Напомним, 7 апреля заместитель главы Львовской ОГА Юрий Холод сообщил, что во Львовской области горела городская свалка мусора возле Новояворовска.