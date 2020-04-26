В Закарпатской области в субботу прошел мощный ураган. В результате оказались повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, сорваны крыши зданий.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, наибольший ущерб ураган нанес в Иршавском районе: там повреждены крыши зданий социальной сферы. В помещении родильного отделения Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв м кровли, в реанимационном отделении - 100 кв м.

120 кв м крыши ветер снес в здании архивного отдела Иршавской РГА. Также повреждены кровли школ в селах Сельцо, Бугорок, Воловица и Дубровка.

На помощь пострадавшим от стихии медикам и пациентам пришли местные водители грузовиков. Они отдали брезент со своих машин, чтобы им накрыть дыры в крышах и таким образом защитить больницу от дождя.

А служба ГСЧС сообщает о том, ветер повалил восемь деревьев на полотно автодорог в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево. Для ликвидации последствий падения деревьев и веток были привлечены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Все деревья уже распилены и убраны.

Ранее "Страна" писала, что в области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19:00 субботы электроснабжение было восстановлено в 10 населенных пунктах.

В марте мы рассказывали о мощнейшем урагане в американском штате Теннесси.