В воскресенье, 26 апреля, в Броварах под Киевом, на улице Независимости неизвестные подорвали отделение банка "ТАС".

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

В Броварах утром подорвали отделение банка. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Уточняется, что взрыв произошел достаточно рано, около 4:30 утром.

Напомним, похожая ситуация случилась 15 апреля в Святошинском районе столицы. По предварительной информации преступники зарисовали краской камеры видеонаблюдения, после чего подорвали уличный банкомат, забрали оттуда деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Также "Страна" писала, что 10 апреля в Харькове двое велосипедистов взорвали банкомат и завладели почти двумя миллионами гривен. Однако по горячим следам злоумышленников удалось задержать и вернуть банку украиденные деньги.