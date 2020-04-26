Каждый прилетевший в Великобританию должен пройти 14-дневную изоляцию. Правило касается как вернувшихся домой британцев, так и иностранцев.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Эта мера введена из-за жалоб руководства аэропортов на то, что службы воздушных гаваней не способны ограничить количество прибывающих пассажиров и проверить всех на возможное заражение коронавирусом. Новое правило было согласовано во время встречи британских министров и чиновников в среду.

Уполномоченным должностным лицам было предложено рассмотреть способы обеспечения соблюдения правила, в том числе крупные штрафы или даже уголовное преследование.

Введенное правительством чрезвычайное санитарное положение дает сотрудникам иммиграционной службы право перемещать потенциально заразного человека в установленное место для проверки и оценки его состояния, а сотрудникам здравоохранения - вводить ограничения на передвижение.

По словам источника в правительстве, при введении меры власти ориентировались на опыт Сингапура. По мнению британских чиновников, изоляция путешественников поможет справиться с риском, связанным с въездом в страну людей из стран, где бушует коронавирус, и уменьшит вероятность второго пика.

Ежедневно в Великобританию прибывают более 15 000 человек. С начала вспышки около 200 000 приехали из Испании - одной из наиболее пострадавших от вируса стран.

14-дневный карантин прибывших уже введен в десятках стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Германию и Грецию. В Японии и Гонконге тесты на Covid-19 проводят всем прибывшим с середины января. Если они дают положительный результат, человека немедленно доставляют в больницу, а при отрицательном помещают в изолятор.

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