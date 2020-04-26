По состоянию на воскресенье, 26 апреля, спасатели продолжают тушить лесные пожары в Житомирской области, несмотря на то, что в субботу по северу Украины прошли дожди. Там продолжают тлеть отдельные очаги травяного настила, пеньки и древесина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 26 апреля ГСЧС оказывает помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники. Из них 73 сотрудника ГСЧС и 18 единиц техники.

Видео: YouTube/ГСЧС

Вместе с тем спасатели уточнили, что в селе Замысловичи Олевского района произошло новое возгорание.

"… возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га). По состоянию на 7 ч. 26 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - подчеркивается в сообщении.

Там к тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники.

Спасатели тушат возгорание в Житомирской области. Фото: dsns.gov.ua

Днем ранее мы писали, что в Житомирской области, где недавно был зафиксирован новый очаг пожара, огонь подобрался к селам Олевского района.

Напомним, в Житомирской области во время лесных пожаров огонь подступил к пяти населенным пунктам. В результате чего сгорели 39 частных домов. "Страна" подробно писала о том, что происходит под Житомиром, где бушуют лесные пожары.