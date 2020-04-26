Сообщения о смерти лидера Северной Кореи, судя по всему, оказались ложными. О его гибели - или же переходе в "вегетативное" состояние после неудачной операции на сердце - сообщали мировые СМИ. Однако власти КНДР пока опровергают эти данные. Не подтверждают их и другие страны.

А пока шли споры, умер Ким или нет, в мире начали обсуждать достаточно важный вопрос - кто возглавит Северную Корею после него?

Нынешний правитель КНДР достаточно молод - ему 36 лет - но вопрос все равно не праздный. Поскольку любой человек смертен, а в закрытых от мира государствах транзит власти часто происходит весьма болезненно. Тем более, если это государство - ядерное.

Сейчас наиболее вероятным преемником Ким Чен Ына считают его сестру Ким Е Чжон. Она занимает высокую должность в отделе агитации и пропаганды северокорейской правящей партии. Фактически являясь правой рукой своего брата.

"Страна" разбиралась в слухах о смерти правителя КНДР и личности его загадочной сестры.

Как сообщили о смерти Кима

О том, что лидер Северной Кореи не появляется на публике, начали рассказывать еще в начале этой недели.

Британское государственное издание BBC заявило, что Кима не видно с 15 апреля - он не появлялся на праздновании дня рождения своего деда Ким Ир Сена, имеющего титул "Солнца нации", что является в КНДР большим праздником.

Последнее упоминание о 36-летнем главе государства датировалось 12 апреля - Ким инспектировал авиационные войска.

При этом его не было на испытания новой боеголовки накануне - хотя обычно такие мероприятия он не пропускает.

Тогда же пошли первые слухи о том, что у лидера страны проблемы с сердцем. Источником этой информации стали беглецы из КНДР, которые в соседней Южной Корее ведут ресурс Daily NK. То есть это данные оппонентов северокорейского режима. И хотя ссылались они на анонимный источник, множество западных агентств эту новость подхватило, сообщив, что Ким лечится в клинике для высокопоставленных чиновников и 12 апреля перенес операцию.

Правда, позже президент США Дональд Трамп на днях обвинил в фейке телеканал CNN, который также сообщил, что Кима не было видно на публике с 11 апреля. И заявил, что у него данных о проблемах со здоровьем северокорейского лидера нет.

О том же заявили официальные СМИ Южной Кореи - данными об ухудшении самочувствия и операции власти республики не владеют.

На сайте государственного информагенства КНДР последней новостью с участием Кима значится отправка поздравительной телеграммы президенту Сирии - от 23 апреля.

Но вчера снова начали массово появляться сообщения о том, что Ким Чен Ын перенес операцию и - либо умер, либо находится в состоянии "овоща". Их источником стал пост вице-директора гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн в китайской соцсети Weibo, который сейчас оттуда удален.

Американское издание New York Post, опубликовавшее эту информацию, уточнило, что операция по установлению стента северокорейскому лидеру прошла неудачно из-за ошибки хирурга.

После этого начался вал сообщений разных СМИ со ссылкой на анонимные источники. Так, в Японии сообщили, что Ким не умер, но находится в "овощном" состоянии. Причиной называлась дрожь в руках у врача, ставившего стент. А Reuters вчера сообщило, что из Китя в КНДР экстренно вылетела группа медиков.

Но тут Ким внезапно "воскрес".

Как опровергали гибель Ким Чен Ына

Смерть своего лидера в КНДР опровергли в официальном порядке.

Государственное радио заявило сегодня, что лидер ведет "активную политическую жизнь". Заявляется, что уже сегодня, 26 апреля, Ким обратился к людям, работающим над строительством в городе Самджийон, где ведется несколько общегосударственных проектов.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил благодарность работникам, которые работают над созданием Самджийона. Рабочие страстно желают внести свой вклад в строительство социалистического центра", - говорится в комментарии.

При этом радио не предоставило других подробностей, которые могли бы что-то рассказать о местонахождении Кима или состоянии его здоровья.

Но американское агентство Bloomberg также сообщило, что Ким жив. Оно привело слова главы Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос. "Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной", - заявил он.

То есть судя по всему лидер КНДР не умер. Но пока объективных данных о том, что с ним все в порядке - фото или видео - нет. Поэтому не исключено, что у него действительно проблемы со здоровьем. Но насколько они тяжелые - судить пока сложно.

Параллельно с обсуждением слухов о смерти, в мире начали обговаривать кандидатуру преемника Ким Чен Ына. И хотя сама смерть, судя по всему - фейк, но тему она подняла интересную.

Внучка "солнца нации". Кто такая Ким Е Чжон

Наиболее вероятным преемником называют младшую сестру Ким Чен Ына и внучку легендарного Ким Ир Сена - Ким Е Чжон. Она впервые появилась на публике во время похорон Ким Чен Ира - своего отца - в 2011 году.

Чжон довольно молода, 1988 года рождения - то есть на данный момент ей 32 года. Она кандидат в члены Политбюро (высший орган Трудовой партии КНДР) и первый замдиректора Отдела пропаганды и агитации ЦК партии. По слухам, у нее есть сын подросткового возраста.

Чжон училась со своим братом в Швейцарии. На родине изучала информатику.

В 2014 году у девушки уже был опыт руководства государством - несколько месяцев ее брат Ким Чен Ын лежал в больнице, и она исполняла его обязанности. Руководя всеми финансами страны и снабжением армии, что является в Северной Корее задачей первостепенной важности.

По слухам, эти функции она получила после того, как в декабре 2014 года казнили дядю Ким Чен Ына, руководившего банками, казной и снабжением войск.

Также Е Чжон часто сопровождает Кима при инспекциях войск или предприятий. Считается, что именно она ответственна за все массовые мероприятия в стране. И лично занимается имиджем брата - по сути, его культом личности.

В 2017 году сестру лидера КНДР занесли в "черный список" Минфина США. В следующем году Ким Е Чжон побывала в Южной Корее на открытии Олимпийских игр. Там она стоит рядом с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Фото - president.go.kr

При этом, судя по видео, Пенс отказался тогда общаться с внучкой Ким Ир Сена. Зато президент Южной Кореи пожал ей руку.

В том же 2018 году Ким Е Чжон вела мирные переговоры с южнокорейскими представителями в демилитаризованной зоне - так называемом "Доме мира".

Фото - president.go.kr