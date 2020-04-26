Сегодня исполнилось 34 года с тех пор, как на Чернобыльской атомной электростанции произошла масштабная авария. Катастрофа 1986 года считается крупнейшей за историю атомной энергетики по количеству пострадавших, последствиям для людей и экономическому ущербу.

Катастрофа

В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, который полностью разрушил реактор. Его сила приравнивалась к 500 бомбам. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погиб оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук.

В помещениях блока и на крыше начался пожар.

Из-за аварии смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям, в окружающую среду произошел выброс радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137 и стронция-90.

Что сказал президент

О годовщине напомнил в своем Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"34 года назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за ее пределами", - написано в Телеграм главы государства.

По словам Зеленского, для преодоления последствий аварии в 1980-х не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, "которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан".

Президент выразил уважение ликвидаторам аварии, которые ценой жизни и здоровья боролись с ее последствиями, а также тем, кто сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и защищают эти земли от новых стихийных бедствий.

Зеленский назвал чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба, ставшим горьким уроком из недавнего прошлого и предостережением на будущее.

Заповедник

Символично, что в годовщину аварии был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Еще один год. Тридцать четвертый - после чернобыльской катастрофы и четвертый - от создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. ...Неслучайно, что два значимых, но противоположных по сути и духу события объединены одной датой. Действительно, заповедная территория поднялась из пепла после аварии на ЧАЭС. Именно здесь природа показала свою энергию, выносливость, гибкость и жизнеспособность", - написала пресс-служба заповедника в Facebook.

По мнению сотрудников организации, даже последние масштабные пожары не остановят буйство жизни на этой территории.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Чернобыле как укрощали взбунтовавшийся мирный атом.

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