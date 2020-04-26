Государственное радио КНДР заявило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына после того как в СМИ прошли слухи о его смерти.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В заявлении говорится о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен". При этом, в какой именно форме была передана благодарность, не уточняется.

Отметим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В этот день он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.

После этого он не посетил ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления оказался от участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля и была посвящена 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Ранее "Страна" писала, что американская разведка начала негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Тем, куда пропал корейский лидер, заинтересовались после того, как он не явился на досрочное открытие сессии парламента.