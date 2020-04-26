В КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына. Говорят, что он ведет "активную деятельность"
Государственное радио КНДР заявило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына после того как в СМИ прошли слухи о его смерти.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
В заявлении говорится о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен". При этом, в какой именно форме была передана благодарность, не уточняется.
Отметим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В этот день он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.
После этого он не посетил ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления оказался от участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля и была посвящена 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.
Ранее "Страна" писала, что американская разведка начала негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес тяжелую операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Тем, куда пропал корейский лидер, заинтересовались после того, как он не явился на досрочное открытие сессии парламента.