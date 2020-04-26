В ночь на 25 апреля заключенные Черновицкого СИЗО подняли бунт из-за вновь поступившего арестованного с коронавирусом. Из-за попыток его подавить несколько обитателей СИЗО порезали себе предплечья.

Об этом сообщает в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, в субботу по ее поручению региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черновицкой области Леонид Мельников нанес внеплановый мониторинговый визит в Черновицкий следственный изолятор для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Мельников выяснил, что около 23 часов 24 апреля содержащиеся в учреждении заключенные начали выражать массовое недовольство прибытием в СИЗО человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Представители администрации учреждения рассказали, что заключенные выражали возмущение, призывали к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные из трех камер оказали персоналу сопротивление, когда сотрудники пытались войти в помещения для проведения проверки.

Поэтому к семи заключенным применили физическую силу, а к одному - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО.

Во время визита региональный представитель омбудсмена пообщался с заключенными и персоналом учреждения, ознакомился со служебной и медицинской документацией, в том числе по применению к заключенным физической силы и спецсредств, а также оказанию медицинской помощи.

Сейчас в учреждении проводится служебная проверка. Проинформированы правоохранительные органы.

Больной COVID-19 находится в отдельной камере в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением на коронавирус. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Ситуация в Черновицком СИЗО находится на личном контроле Денисовой.

Ранее "Страна" публиковала большой материал, в котором говорилось, что украинские СИЗО совсем не готовы ко вспышке вирусной инфекции.

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