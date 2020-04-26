По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Еще вчера этот показатель находился на уровне 8 125 случаев заболевания. Таким образом количество новых случаев составило 492 за сутки.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего, по данным чиновников, от коронавируса умерли 209 человек. А выздоровели 840 украинцев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область-292 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случая;

Киев — 1188 случаев;

Киевская область — 542 случая;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Напомним, по состоянию на ночь воскресенья, 26 апреля, от коронавируса в мире умерло уже более 200 тысяч человек. Общее количество пациентов с Covid-19 стремительно приближается к трем миллионам.

Также "Страна" писала, что в субботу, 25 апреля, руководители одного из центров медицинской помощи Херсонской области наладили схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса.