Данные на утро 26 апреля. Число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 8617 человек
По состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Еще вчера этот показатель находился на уровне 8 125 случаев заболевания. Таким образом количество новых случаев составило 492 за сутки.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Всего, по данным чиновников, от коронавируса умерли 209 человек. А выздоровели 840 украинцев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область — 388 случаев;
Волынская область — 241 случай;
Днепропетровская область-292 случая;
Донецкая область — 29 случаев;
Житомирская область — 348 случаев;
Закарпатская область — 329 случаев;
Запорожская область — 182 случая;
Ивано-Франковская область — 731 случай;
Кировоградская область — 323 случая;
Киев — 1188 случаев;
Киевская область — 542 случая;
Львовская область — 348 случаев;
Луганская область — 29 случаев;
Николаевская область — 111 случаев;
Одесская область — 220 случаев;
Полтавская область — 172 случая;
Ровенская область — 508 случаев;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 607 случаев;
Харьковская область — 147 случаев;
Херсонская область — 87 случаев;
Хмельницкая область — 70 случаев;
Черновицкая область — 1341 случай;
Черкасская область — 257 случаев;
Черниговская область — 32 случая.
Напомним, по состоянию на ночь воскресенья, 26 апреля, от коронавируса в мире умерло уже более 200 тысяч человек. Общее количество пациентов с Covid-19 стремительно приближается к трем миллионам.
Также "Страна" писала, что в субботу, 25 апреля, руководители одного из центров медицинской помощи Херсонской области наладили схему хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса.