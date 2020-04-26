За субботу, 25 апреля, на Донбассе противник 16 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне Операции объединенных сил. Один военный получил ранение.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще четыре обстрела приходится в зону ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где использовались минометы 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрела один украинский военный получил ранение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа на Донбассе - это возвращение всех территорий и вывод Россией всех войск.

"Страна" также рассказывала о возвращении в Украину 20 наших граждан в результате обмена пленными. Из них двое военных, один правоохранитель и 17 гражданских