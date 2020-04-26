В Украине продолжается карантин, связанный с коронавирусом. Количество заболевших вчера превысило 8 тысяч человек и сегодня составило 8 671 случаев. При этом впервые наблюдался рекордный прирост по излечившимся - выздоровел 181 пациент.

То есть пока статистика движется в рамках того, что прописано в "плане Шмыгаля" по выходу из карантина.

Столичное метро вчера уже назвало примерную дату снятия ограничений: 31 мая - если все будет идти по задуманной траектории.

Впрочем, пока коронавирус проникает во всё новые сферы: так, его обнаружили на Хмельницкой АЭС, работников которой из-за этого переводят на вахтовый метод - двухнедельные смены с ночевками на работе.

А сегодня, на Гробки или Радоницу, в Украине впервые не пройдут поминальные дни. Кладбища закрыты, на них вводится Нацгвардия. Когда их откроют - разбирались на днях.

Хроника вчерашнего дня - здесь. "Страна" следит за главными новостями по коронавирусу и рекомендациями врачей за 26 апреля.

Карта коронавируса 26 апреля в Украине

10:47 В Киеве за сутки коронавирусом заразились три десятка человек. Десять из них - медики.

10:15 В "ДНР" уже 78 выявленных случаев коронавируса. За последние сутки - плюс два заболевших.

09:48 Обращение предпринимателя из Харькова к властям. Удивляется, почему огромные супермаркеты работают, а рынки, на которых зарабатывает малый бизнес, закрыли.

09:24 В Черновицком СИЗО бунт из-за того, что в тюрьму привезли заключенного, больного коронавирусом. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Она описывает ситуацию так:

Около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19.

По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В связи с этим, 25 апреля в 6:00 утра руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключении с 3-х камер персоналу чинились препятствия и сопротивление при вхождении в помещения для проведения проверки.

Из-за этого к семи заключенных применена физическая сила, а одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО.

Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.

Заболевший коронавирусом в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке. Состояние его здоровья удовлетворительное.

09:18 В Украине сегодня 492 новых случая коронавируса. Это не рекордный показатель. Всего в стране на 26 апреля 8 617 заболевших.

09:01 В "ДНР" заявили, что не исключают разработки коронавируса в одной из биологических лабораторий Украины. Об этом сообщил спикер пресс-службы "Народной милиции".

08:57 Количество умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек (203,299).

08:55 Доходы россиян официально снизились на 0,2%, утверждает Росстат.

08:51 Первая пятерка государств, где сделали более миллиона ПЦР-тестов по состоянию на 25 апреля. США - 5,279,237, Россия - 2,721,500, Германия - 2,072,669, Италия - 1,707,743, ОАЭ - 1,022,326.

По данным сервиса Worldometer

08:47 Десять стран мира по смертности от covid-19 за вчерашний день.

08:43 ТОП-10 стран по заболевшим коронавирусом за вчерашний день. Серьезная вспышка в Бразилии выводит ее на второе место.

08:39 Число заболевших в мире приближается к трем миллионам - на данный момент их 2 921 513 человека.

08:31 Карта коронавируса за 25 апреля.