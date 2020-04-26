В воскресенье, 26 апреля, погода в Украине будет дождливой и ветреной. Осадки накроют восточные, а также часть центральных, южных и северных регионов.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до 13-16 градусов тепла. Ночью воздух остынет до 4-7 выше нуля. Украинцам, которые проживают на севере страны, стоит готовиться к облачности. А Черниговскую область накроют дожди. Днем столбик термометра покажет от 13 до 16 тепла, а ночью похолодает до 5-8 по Цельсию.

Центральные регионы также частично накроют дожди. Сухой останется лишь Винницкая область. Воздух днем нагреется до 13-16 тепла, а ночью похолодает до 6-8 по Цельсию. На юге Украины также ожидаются осадки, лишь в Одесской области будет облачно. В дневное время суток воздух прогреется до 16-18 тепла. А вот ночью похолодает до 7-9 по Цельсию.

Особенно сильные дожди накроют восточные регионы Украины. Однако это не помешает прогреться воздуху до 17-19 тепла. А в ночное время суток столбик термометра покажет от 6 до 9 тепла.

Кроме того, синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра (15-20 м/с), которые накроют страну.

Как сообщала "Страна", днем ранее западные и центральные областях Украины залило дождями, а на юге было солнечно.

На Украину надвигается шторм. Спасатели сообщили о первом уровне опасности в эти выходные.